La Fermana vuol fare a Bergamo un altro passo verso i playoff

BERGAMO - Un altro importante esame per la Fermana impegnata questo pomeriggio (calcio d'inizio alle ore 18,30) allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia contro l'Albiono Leffe. I canarini di Destro cercano punti per consolidare la loro posizione playoff, ha bisogno di punti la squadra lombarda in una lotta nelle zone basse della classifica che si sta facendo di giornata in giornata sempre più infuocata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA