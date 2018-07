Lardini, che colpo Il nuovo libero di Filottrano sarà Paola Cardullo

FILOTTRANO – Impossibile anche solo pensarlo fino a qualche anno fa, ora è realtà. Paola Cardullo è il nuovo libero della Lardini Filottrano. Si tratta della giocatrice più titolata che abbia mai vestito la maglia di Filottrano, campionaessa del mondo e per anni punto di riferimento tecnico per tutti i liberi del mondo. A 36 anni, quando qualcuno aveva ipotizzato che fosse pronta al ritiro, è arrivato invece l’accordo con la Lardini che cercava con determinazione un libero italiano che chiudesse la partita della quota di italiane in campo considerando la presenza di due centrali.

