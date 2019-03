OSIM - Brutte notizie per la Lardini Filottrano, non tanto per la sconfitta interna di oggi con la E Works Busto Arsizi, che era abbastanza preventivabile, quanto per la viittoria di Chieri, che sabato sera aveva superato a sorpresa Novara al tie break. La Lardini con Bustro Arsizio ha perso i primi due set 19-25, 22-25, poi ha lottato e vinto con molto cuore njel terzo set (25-27) e si è di nuovo dovuta arrendere nel quarto parziale (23-25). Ora Chieri è a -5 dalle filottranesi, ma deve ancora giocare con il Club Italia con tre punti altamente alla sua portata e poi dovrà ospitare in pienonte la stessa Lardini, potendosi così considerare davanto alle filottranesi in classifica a patto di batterle nello scontro diretto. Per stare tranquilla quindi la Lardini dovrà allungare in classifica sulle piemontesi nelle partite rimanenti, a Monza o in casa con Firenze.

