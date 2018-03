LEGNANO - Un altro spareggio per la Lardini. Domenica della verità, chi perde a Legnano tra i padroni di casa e Filottrano deve dare l'addio alla massima serie. Pallone che scotterà e neanche poco: la classifica adesso dice Legnano 15, Lardini 14, sopra c'è Bergamo che ha perso nell'anticipo di ieri.



Situazione completamente diversa per la MyCicero con la squadra pesarese impegnata a Firenze in un match in cui la squadra di Bertini cercherà punti preziosi per migliorare la propria classifica in ottica playoff.



LE PARTITE



Il primo set non parla marchigiano: Pesaro soccombe 25-16 contro Il Bisonte Firenze, non va meglio alla Lardini che si arrende 25-18 al Legnano con una partita già difficile che diventa ancora più complicata.



Pesaro non riesce a reagire neanche nel secondo set: Firenze parte meglio e riesce a mantenere il vantaggio chiudendo il parziale a proprio favore (25-18) portandosi sul 2-0 mentre la Lardini consapevole dell'importanza di questo set riesce a farsi valere con il 25-22 che vale l'1-1.



Pesaro vuol reagire ma non trova le giocate giuste, Firenze vince anche il terzo set (25-20) chiudendo quindi il match mentre la Lardini in un parziale ricco di emozioni riesce a trovare lo spunto vincente (25-23) che le permette di passare in vantaggio 2-1. E sulle ali dell'entusiasmo Filottrano parte bene anche nel quarto parziale, contiene la reazione di Legnano e vince (25-20) sia il set che la partita.

