Lazio-Genoa 4-0 diretta: a segno anche Immobile

L'anno scorso fu un sonoro 4-1 per la Lazio, grazie alle reti di Felipe Caicedo e Immobile in apertura, poi Piatek per i rossoblù, Milinkovic-Savic e di nuovo Immobile a fissare il finale per i capitolini. In tutto, all'Olimpico si contano tra le due compagini 25 vittorie dei padroni di casa, 8 degli ospiti e 16 pareggi, l'ultimo dei quali però ben 11 anni fa.



La Lazio, ferma a metà classifica di Serie A a quota 7 punti dopo il match perduto nel corso della settimana a San Siro al cospetto della corazzata Inter, torna all'Olimpico e cerca il riscatto nella partita delle ore 15 di oggi contro il Genoa. I liguri, dal canto loro, dopo il pareggio all'esordio sul campo della Roma e la vittoria contro la Fiorentina hanno inanellato una striscia di due sconfitte consecutive, interrotta nel turno infrasettimanale grazie al pareggio casalingo col Bologna.



Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile

Genoa (3-5-2):Radu; El Yamik, Romero, Criscito; Ghiglione, Cassata, Radovanovic, Leragher, Barreca; Kouamé, Sanabria



