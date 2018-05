ROMA - Tutto in 90 minuti: Lazio e Inter si sfidano per l'ultimo posto libero per andare in Champions League. Il match all'Olimpico che vale una stagione si gioca alle 20.45.





GENOA-TORINO (ore 15)

Genoa e Torino si sfidano a Marassi nell'unica partita in programma alle ore 15 della domenica di Serie A: il Genoa chiude un torneo sofferto, nel quale solo con l'arrivo del tecnico Ballardini al posto di Juric i rossoblù hanno inanellato risultati positivi unitamente ad un buon gioco, tirandosi fuori da una situazione di classifica che s'era fatta preoccupante. Il Torino dal canto suo chiuderà la stagione con un deludente e anonimo posizionamento a metà classifica.

CAGLIARI-ATALANTA (ore 18)

Giornata calcisticamente caldissima alla Sardegna Arena, dove il Cagliari affronta l'Atalanta: i sardi, reduci dall'ottimo successo a Firenze, sono in piena lotta salvezza, e solo con una vittoria avrebbero la certezza di rimanere in Serie A; gli ospiti vogliono invece i 3 punti per cercare di scavalcare il Milan qualora i rossoneri non dovessero battere la Fiorentina, e riconquistare così il sesto posto in classifica con la conseguente partecipazione ai gironi di Europa League del prossimo anno.

CHIEVO-BENEVENTO (ore 18)

Chievo e Benevento si sfidano al Bentegodi in un match che i padroni di casa non si possono assolutamente permettere di perdere, per non vanificare la vittoria di Bologna nello scorso turno e rischiare una retrocessione in extremis. Il Benevento chiude con un campionato nel quale ha raccolto solo 4 punti nel girone di andata, ben 17 in quello di ritorno, in cui ha ottenuto finora una media che proiettata sulle 38 partite avrebbe consentito ai campani di dire la loro per la salvezza.

MILAN-FIORENTINA (ore 18)

Il Milan riceve a San Siro la Fiorentina per l'ultima di campionato: i rossoneri vogliono i 3 punti per dare continuità al buon pareggio di Bergamo che ha consentito loro di mantenere il sesto posto in classifica e poter affrontare la prossima Europa League direttamente dai gironi. La Fiorentina ha vanificato la corsa all'Europa League con la sconfitta interna col Cagliari di domenica scorsa; in caso di vittoria coi sardi avrebbe oggi potuto addirittura mirare al sesto posto finale.

NAPOLI-CROTONE (ore 18)

Il Napoli di Sarri, reduce dalla vittoria di Marassi sulla Sampdoria e per la prima volta in questo campionato aritmeticamente fuori dalla lotta per la conquista dello scudetto, saluta i propri tifosi in quest'ultima giornata di campionato ospitando il Crotone, al momento terzultimo in graduatoria dopo aver pareggiato domenica scorsa allo Scida con la Lazio e con la disperata necessità di vincere - ma potrebbe non bastare - per sperare di rimanere in Serie A anche il prossimo anno.

SPAL-SAMPDORIA (ore 18)

La SPAL cerca questo pomeriggio di fronte ai propri tifosi i 3 punti che significherebbero sicura permanenza in Serie A contro la Sampdoria, al momento nona in classifica con 54 punti dopo la sconfitta interna di domenica scorsa per mano del Napoli. Gli emiliani vengono dalla sconfitta sul campo del Torino e sono al momento terzultimi in graduatoria a pari punti col Crotone sul quale però prevalgono in virtù di un migliore risultato negli scontri diretti.

UDINESE-BOLOGNA (ore 18)

L'Udinese, protagonista di un girone di ritorno spaventosamente mediocre nel quale è precipitata verso la coda della classifica, ha quasi messo al sicuro la permanenza in Serie A con la vittoria sul campo del Verona di domenica scorsa, ma deve fare risultato oggi col Bologna per non correre rischi. I felsinei chiudono un campionato mediocre, nel quale hanno raccolto ben 20 sconfitte oltre alla disapprovazione del proprio pubblico manifestata nell'incontro perso in casa col Chievo.

LAZIO-INTER (ore 20.45)

Si sfidano all'Olimpico Lazio ed Inter, in una partita che vale la stagione per entrambe le compagini: due risultati su tre infatti, manderebbero in Champions League la Lazio, che ha fallito il match point per rendere la sfida di oggi ininfluente pareggiando domenica scorsa sul campo del Crotone; i nerazzurri dal canto loro si ritrovano con la preziosissima occasione di giocare le proprie carte per la massima competizione europea nonostante la sconfitta casalinga col Sassuolo.

