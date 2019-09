Lazio-Roma, dalle 18.00 La Diretta All'Olimpico una sfida che vale doppio ​Le probabili formazioni

Sono passati meno di 6 mesi dal roboante 3-0 con cui la Lazio ha conquistato il derby casalingo dello scorso campionato; era infatti il 2 marzo 2019 quando Felipe Caicedo, Immobile e Cataldi hanno regalato alla sponda biancazzurra del Tevere una vittoria davvero esaltante. Roma a secco in casa della Lazio dalla stagione 2016/2017, quando furono Strootman e Nainggolan a consegnare i 3 punti ai giallorossi allora guidati da Luciano Spalletti.



LE FORMAZIONI (probabili):

LAZIO: Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

ROMA: Pau Lopez; Zappacosta, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko.



Va in scena all'Olimpico l'altro big match di questa fondamentale seconda giornata di campionato, il derby tra Lazio e Roma. I ragazzi di Simone Inzaghi hanno aperto la stagione di campionato come meglio non avrebbero potuto, con uno 0-3 ai danni di un'attonita Sampdoria a Marassi; ben diverso l'umore in casa giallorossa, dove la festa per l'esordio in panchina del nuovo tecnico Paulo Fonseca è stata parzialmente guastata dal 3-3 casalingo di domenica scorsa contro il Genoa.

