Lazio-Sassuolo, dalle 18.00 La Diretta Inzaghi vuole riprendere la corsa, ​c'è Caicedo con Immobile

La Lazio vuole ripartire dopo il passo falso di Ferrara nel turno infrasettimanale, dove gli uomini di Simone Inzaghi hanno subito una pesante sconfitta in chiave lotta per la conquista del quarto posto in classifica; oggi pomeriggio alle ore 18 all'Olimpico arriva il Sassuolo, che in uno dei due posticipi del giovedì ha regolato il Chievo col punteggio di 4-0, tirando così un momentaneo sospiro di sollievo visto il pericolo corso di poter essere coinvolto nella lotta per non retrocedere.



LE FORMAZIONI:

LAZIO: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

SASSUOLO: Consigli; Demiral, Magnani, Peluso; Lirola, Locatelli, Sensi, Duncan, Rogerio; Boga, Matri



Sono 27 i punti conquistati dalla Lazio quest'anno in casa, sui 48 totali che i ragazzi di Simone Inzaghi contano in classifica; i capitolini vengono da 3 vittorie consecutive all'Olimpico grazie ai successi su Empoli, Roma nel derby e Parma, mentre l'ultima sconfitta di fronte ai propri tifosi risale alla 21esima giornata, 1-2 contro la Juventus. Il Sassuolo è tornato alla vittoria, in settimana, dopo 8 partite, mentre non vince in trasferta dallo 0-2 di Frosinone della 16esima giornata.

