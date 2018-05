LeBron James grande protagonista di gara 6 della finale di Eastern Conference Nba tra i Cleveland Cavaliers e i Boston Celtics. Il 'Presceltò si esalta davanti al pubblico della Quicken Loans Arena mettendo a referto 46 punti nel successo dei Cavs 109-99 che permette alla formazione di casa di pareggiare la serie, 3-3, annullando il primo match point dei Celtics e portando la sfida all'ultimo e decisivo incontro. Parte male la gara dei Cavs costretti a rinunciare per infortunio a Kevin Love per un colpo alla testa; sotto 25-20 dopo il primo parziale LeBron e compagni mettono il turbo ribaltando il risultato e arrivando all'intervallo lungo avanti 54-43, Boston recupera 1 punto nel terzo quarto ma nel finale non riesce mai ad avvicinarsi realmente a Cleveland che tiene a distanza i rivali porta a casa un successo determinante per sognare le Finals. Oltre a LeBron James, che oltre ai 46 punti mette a segno 9 assist e 11 rimbalzi, da segnalare i 20 punti di George Hill. Per i Celtics il migliore a canestro è Terry Rozier, 28 punti, seguito a 27 da Jaylen Brown. La sfida finale domenica al TD Garden di Boston dove i Celtics possono vantare un ruolino di marcia di 10 vittorie e zero sconfitte in questi playoff.

