Una doppietta di Llorente, schierato dal 1' da Ancelotti, ha spinto il Napoli al poker in casa del Lecce. Lo spagnolo ha sbloccato il risultato al 28' e ha chiuso i conti all'82'. In mezzo il gol di Insigne su rigore, ripetuto dopo la parata di Gabriel che non aveva tenuto almeno un piede sulla riga e la botta a giro dal limite di Fabian Ruiz. Il Lecce aveva provato a riaprire i conti con un rigore di Mancuso per il momentaneo 1-3, ma con questo Napoli non c'è stata partita.



LEGGI LA CRONACA



© RIPRODUZIONE RISERVATA