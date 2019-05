di Lino De Lorenzis

PADOVA 2

LECCE 1



Padova: Minelli, Cherubin, Serena, Pulzetti, Baraye, Lollo, Mazzocco (42' st Cocco), Cappelletti, Bonazzoli (22' st Capello), Longhi (35' st Ceccaroni), Andelkovic. A disp: Favallo, Merelli, Zambataro, Moro, Marcandella, Belingheri, Clemenza. Allenatore: Centurioni

Lecce: Vigorito; Meccariello, Lucioni, Marino (1' st Bovo), Venuti; Tabanelli (22' st Haye), Petriccione (1' st Palombi), Majer; Mancosu; Falco, La Mantia. A disp: Bleve, Riccardi, Di Matteo, Arrigoni, Tumminello, Felici, Calderoni, Scavone, Pierno. Allenatore: Liverani.

Arbitro: Illuzzi di Molfetta.

Marcatori: nel pt 3' Baraye (P); nel st 11' Cappelletti (P); nel st 29' Mancosu su rigore.

Note: spettatori circa 6mila di cui tremila leccesi. Ammoniti: nel pt 12' Pulzetti (P); 23' Mazzoco (P).; 42' Marino (L); nel st 5' Bovo (L); 20' Baraye (P); 29' Minelli (P); 47' Majer (L). Recupero: pt 0'; st 7'.



LA CRONACA



PRIMO TEMPO

Parte bene il Padova, il Lecce commette qualche errore di troppo.

3': PADOVA in vantaggio. Segna Baraye che approfitta di un errore difensivo di Venuti e batte Vigorito. Gara in salita per i giallorossi.

12': ammonito Pulzetti (P) per fallo su Falco.

15': ci prova Petriccione (L) dalla distanza ma il tiro finisce di poco fuori alla inistra del portiere.

20': il Lecce insiste alla ricerca del pareggio. Tabanelli si libera di un avversario e con il destro impegna Minelli in una respinta con i pugni.

24': ancora Falco in azione, viene fermato fallosamente da Mazzocco: pure lui ammonito.

30': Baraye è una spina nel fianco della difesa del Lecce. Venuti non riesce a conternerlo e allora ci prova Majer a renderlo innocuo. Lo sloveno rischia l'ammonizione.

37': Padova pericoloso con Longhi: il suo tiro dal limite trova Vigorito pronto alla parata.

43': Bonazzoli fermato con un fallo a metà campo da Marino: ammonito il difensore del Lecce.

Fine del primo tempo

E' fuor di dubbio che il risultato del Palermo ha condizionato la prestazione della squadra di Liverani, apparsa soltanto una lontana parente di quella che ha dominato la scena in tutta la stagione, sia in casa che in trasferta. Nella ripresa servirà solo un po' di tranquillità in più per andare a caccia della vittoria.



SECONDO TEMPO

Liverani manda in campo Bovo e Palombi rispettivamente al posto di Marino e Petriccione.

Partiti

E' un Lecce diverso rispetto a quello del primo tempo, ora la squadra giallorossa appare più convinta.

5': ammonito Bovo per gioco scorretto.

11': PADOVA 2-0

Cappelletti gira di testa alle spalle di Vigorito un tiro dalla bandierina di Longhi. Nel momento migliore dei giallorossi arriva una tremenda mazzata per la squadra di Liverani.

18': il Lecce è scosso, prova comunque a rientrare in partita ma il Padova fin qui è insuperabile.

20': anche Baraye finisce nella lista degli ammoniti e sempre per fallo commesso su Falco.

22': doppio cambio. Nel Lecce Haye rileva Tabanelli mentre nel Padova Capello sostituisce Bonazzoli.

29': GOOOOOOLLLLLL LECCE

Il portiere Minelli atterra La Mantia e l'arbitro concede il calcio di rigore. Dagli undici metri capitan Mancosu spiazza Minelli e realizza la rete dell'1-2.

31': Lecce vicino al pareggio. Mancosu di testa fa venire i brividi alla difesa del Padova.

Per il capitano del Lecce è il gol numero 13 in campionato, record personale.

35': cambio nel Padova: Ceccaroni prende il posto di Longhi.

37': straordinario intervento di Vigorito che nega a Baraye il gol del 3-1.

39': mischia in area del Padova, interviene Minelli e sventa il pericolo.

39': violento scontro di gioco, testa contro testa, tra Mazzocco e Venuti. I due calciatori restano a terra. Il pensiero volta subito all'incidente capitato a Scavone.

Per fortuna però entrambi i calciatori, dopo l'intervento dei sanitari, si rialzano.

42': cambio nel Padova: Cocco prende il posto di Mazzocco.

46': ci saranno 7 minuti di recupero.

Ancora il capitano, Marco Mancosu, va vicino alla rete del pareggio.

47': ammonito Majer.

51': ammonito Capello.

E' finita, il Lecce ha perso 2-1. La promozione in serie A è rinviata.

