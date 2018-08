BERLINO - Ennesimo titolo, stavolta continentale, per Assunta Legnante. La lanciatrice marchigiana ha vinto la medaglia d'oro ai campionati europei paralimpici di Berlino con la misura di 15,95 nel getto del peso, la sua specialità. Assunta quest'anno ha un personale superiore ai 17 metri e dopo la gara non ha nascosto un certo disappunto: "Ai campionati quello che conta è il piazzamento e mio prendo volentieri questo oro, però la msura non m,i soddisfa, avrei voluto lanciare più lontano. Il fatto però è che questa stagione per me è stata da dimenticare, ho avuto diversi problemi, anche di carattere personale, e non vedo l'ora che finisca". Assunta conta di poter partecipare alle paralimpiadi di Tokyo, dove avrebbe 42 anni e potrebbe conquistare la terza medaglia d'oro olimpica.

