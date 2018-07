di Domenico Zurlo

A volte i litigi sono una questione di principio. È quello che deve aver pensato un russo di Chelyabinsk, negli Urali, che dopo una accesa discussione con sua moglie ha chiesto il divorzio dopo 14 anni di matrimonio: lo riportano i media russi, citati da alcuni giornali online argentini , incuriositi dalla vicenda per via del motivo del litigio tra marito e moglie. I due avrebbero infatti a lungo discusso riguardo le qualità di Leo Messi.



Tutto sarebbe iniziato durante la partita tra Argentina e Nigeria: dopo il gol segnato proprio dalla Pulce del Barcellona, l’uomo avrebbe festeggiato con grande enfasi, preso in giro dalla moglie. «È dall’inizio dei Mondiali che derideva Messi dicendo che gioca male, specie dopo il rigore sbagliato contro l’Islanda», avrebbe detto l’uomo.







Ironia della sorte, come ci si potrebbe aspettare, la moglie preferisce invece Cristiano Ronaldo. «Non potevo contenermi, le ho detto tutto ciò che pensavo del vanitoso Ronaldo, del Portogallo e delle squadre che piacciono a lei, poi ho preso le mie cose e me ne sono andato per sempre», ha raccontato. Il giorno dopo, anziché sbollire la rabbia, è passato ai fatti, chiedendo ufficialmente il divorzio alla donna che per 14 anni gli era rimasta accanto.

