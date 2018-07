Gp Germania, Hamilton convocato dai giudici di gara: vittoria in forse

Torna in discussione la vittoria di Lewis Hamilton nel GP di Germania. Alle 18.01 la Fia ha infatti diramato un documento in cui il pilota inglese e il team Mercedes vengono convocati in direzione gara per riferire di una violazione del regolamento sportivo: Hamilton in gara ha infatti attraversato la linea che separa la pista dall’ingresso in corsia box, in violazione dell’articolo 4(d), appendice L, capitolo 4 del regolamento sportivo. Una eventuale penalità di 5 secondi consegnerebbe la vittoria al compagno di squadra Bottas.

