Liechtenstein-Italia, dalle 20.45 La Diretta: le formazioni ufficiali

Mancini presenta l'Italia di scorta a Vaduz. Sono tante infatti le novità dopo il successo di sabato contro la Grecia all'Olimipico, dove ha conquistato, nella stessa notte il 1° posto nel gruppo J e la qualficazione a Euro 2020 con 3 turni d'anticipo (mai successo nella storia del nostro calcio). Così, anche se gli azzurri devono continuare a raccogliere punti per essere tra le 6 teste di serie al sorteggio del 30 novembre a Bucarest, il ct sceglie la rotazione extrralarge per dare spazio a chi gioca meno o di solito va in panchina o in tribuna e al tempo stesso per accontentare i club che chiedono di evitare la full immersion per i loro giocatori. Dopo le 8 partite vinte di fila, l'obiettivo del ct è eguagliare il record di Pozzo che, 80 anni fa, arrivò a 9. Ma 4 furono decisive per alzare la seconda Coppa Rimet, cioè per festeggiare in Francia il secondo titolo mondiale dopo quello vinto 4 anni prima nel nostro Paese.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:

LIECHTENSTEIN: (5-3-2): B.Buchel; Rechsteiner, Kaufmann, Hofer, Goppel, Meier; M.Buchel, Hasler, Sele; Salanovic, Y.Frick. CT: Kolvidsson.

ITALIA: (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Mancini, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, Cristante, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Grifo. Ct Roberto Mancini

