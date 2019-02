Lindsey Vonn mostra scherzando i segni della brutta caduta durante il SuperG che ha inaugurato i Mondiali di sci in corso in Svezia. Dopo le lacrime che le sono scese dal volto a seguito del capitombolo la campionessa a stelle e strisce la butta sul ridere coi suoi ammiratori sulla rete e la compagna di squadra Laurenne Ross.











Da Instagram infattiha postato un’immagine che la vede col volto ferito a fianco del lato b dell’amica e collega di squadra Laurenne Ross, seguita dalla didascalia: “Le conseguenze del nostro incidente di ieri. Non vedo l'ora di vedere di che colore si trasformano domani!”. Non è comunque l’ultima opportunità per la Vonn, data la gara in programma per domenica alle 12:30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA