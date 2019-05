Un doppio Origi e un doppio Wijnaldum, quest'ultimo entrato ad inizio di ripresa. Il Liverpool mata il Barcellona, che per il secondo anno consecutivo subisce una clamorosa

rimonta. Dopo quella contro la Roma nei quarti della passata Champions League, ecco quella di Anfield, ancor peggio: il Liverpool è in finale per il secondo anno consecutivo. Per i Reds è la nona finale di Coppa dei Campioni.



