BERLINO - «Vincerà il gruppo di Kazan», dichiara in maniera netta quanto spavalda Vladimir Alekno, monumentale, per la stazza e il palmares, allenatore dei russi del Kazan che stasera alle 19 (diretta su Dazn e Radio Arancia network) difenderanno il titolo di campioni d’Europa che detengono da quattro anni consecutivi, dal secondo attacco della Lube. Il remake della finale di Champions League che lo scorso si giocò a Kazan, andrà in scena a Berlino. La Lube arriva a questa finale con un percorso netto in Europa, senza sconfitte, impreziosito dalla conquista del titolo di campione d’Italia di quattro giorni fa a Perugia.



«Il percorso che ci ha portato a questa finale di Champions League è sicuramente interessante - ha detto capitan Stankovic -. Gli ultimi due giorni sono stati intensi anche senza partite, tante emozioni, però siamo arrivati ad un punto in cui dobbiamo lasciare tutto alle spalle e pensare all’ultimo. Vogliamo conquistare questo trofeo». Sono cominciati ad arrivare ieri in ordine sparso i circa 500 tifosi della Lube che oggi si coaguleranno a formare un’unica macchia rossa sulle tribune della Max Schmeling Halle per trascinare la squadra di De Giorgi al secondo trionfo in cinque giorni. La maggior parte di loro è arrivata tra ieri e oggi con voli aerei di vario tipo, ma due pullman sono arrivati ieri nel primo pomeriggio e sono segnalate anche alcune auto private. Per alcuni sarà un blitz velocissimo, con arrivo oggi pomeriggio e ripartenza domattina all’alba.

