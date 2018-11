Lube, contro Trento una partita che vale molto di più dei tre punti

CIVITANOVA - Riscatto necessario, riscatto obbligatorio. Trento non è l'avversario ideale per cercare di cancellare il brutto stop patito contro Perugia ma la Lube non può guardare in faccia a nessuno. Come Trento, anche Civitanova ha 9 punti in classifica ma la prova di oggi oltre a dare forza alla classifica deve servire anche per ritrovare autostima e convinzione.

