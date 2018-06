CIVITANOVA - Brutta tegola sulla Lube, lo schiacciatore Jiri Kovar è stato infatti trovato positivo ad un controllo antidoping effettto in occasione di una delle partite della finale scudetto giocata contro Perugia, questo il comunicato diramato pochi minuti fa dal Coni: "La Prima Sezione del TNA, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare il sig. Jiri Kovar (tesserato FIPAV) riscontrato positivo alla sostanza THC Metabolita > DL a seguito di un controllo disposto dalla NADO Italia al termine della gara di pallavolo “Sir Safety Perugia – Lube Civitanova“ svoltasi a Perugia il 6 maggio 2018".

La società Lube ha reso nota la notizia con un comunicato che esprime rammarico e ha deciso di evitare ulteriori commenti o dichiarazioni fino a quando non verrà in possesso di maggiori particolari sulla vicenda. Anche Jiri Kovar non ha rilasciato dichiarazioni.

