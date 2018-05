KAZAN - La Lube Civitanova, giocando una grande partita, è avanti sul 2-1 con lo Zenit, che gioca in casa e vince la Champions League da tre anni consecutivi, nella finale della più importante competizione continentale.



Nel primo set la partita è stata equilibratissima e questo va a grande merito della squadra di Medei, che ha avuto anche due set point prima di arrendersi ai vantaggi per 29-27.



Il secondo set è praticamente dominato dalla Lube, che lo conduce quasi sempre. Nel finale i civitanovesi vengono dapprima raggiunti ma poi prendono il largo e vincono addirittura 25-19 con una serie di muri su Leon.



Anche nel terzo set la Lube rimane a lungo in vantaggio, dominando il gioco ed arrivando fiono al 20-14, da lì inizia la disperata rimonta dello Zenit che arriva al 21-24 e annulla due set ball ai civitanovesi, che però chiudono al quarto vincendo 25-23. Ora la Lube è solo ad un set dalla conquista del titolo europeo.



