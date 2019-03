CISTERNA - Grande prestazione della Lube, che si impone sulla Top Volley con un perentorio 3-0 con parziali nettissimi e la squadra laziale capace di portare a casa solamente 14, 15 e 18 punti.

La Lube ha confermato ancora una volta di aver fatto un grande salto di qualità candidandosi più che mai ad un ruolo da protagonista assoluta per il finale di stagione.

Unica notizia non positiva, ma questo non dipendeva certo dalla Lube, è stata quella della vittoria esterna (per 3-1) dell'Itas Trentino sul difficilissimo campo di Milano. In caso di sconfitta o di vittoria al tie break dei trentini la Lube li avrebbe scavalcati al secondo posto della classifica, invece così la Lube rimane terza e le occasioni di sorpasso sono ora molto limitate. Di sicuro però questa Lube, continuando a giocare così, può tranquillamente andare a vincere nei playoff sia a Trento che a Perugia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA