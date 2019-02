CASALECCHIO DI RENO - La Lube Civitanova è stata sconfitta nella finale della Coppa Italia svoltasi a Casalecchio di Reno. a vincere sono stati i campioni d'italia della Sir Safety Perugia, che hanno rimontato dallo 0-2 al 3-2.

Nella Lube eccellente la prestazione di tutti i giocatori, con forse una citazione in più per Sokolov e grande metrito a coach De Giorgi che ha dato più ordine e più forza mentale ad una squadra fatta da tanti campioni, ma non è bastato per battere Perugia, che ha cambiato marcia nel terzo set.

Nei primi due set netta è stata la supremazia dei civitanovesi, anche se la Sir Safety è partita meglio in entrambi i casi, andando a condurre rispettivamente per 8-5 e 7-5, ma sia nel primo che nel secondo set la Lube ha poi operato il sorpasso già a metà set per poi andar a vincere in scioltezza.

Dal terzo set però la musica cambia, la Sir Safety ritrova un Leon accettabile e vince il terzo set non senza soffrire. anche nel quarto set la Lube dà l'impressione di poter chiudere sul 3-1, ma lo sprint è degli umbri, che poi si pendweono anche il tie break. La Lube era reduce da sette flop consevcutivi nelle ultime sette manifestazioni a cui aveva partecipato nelle ultime due stagioni con l'obiettivo di vincerle. Sei volte la squadra civitanovese era arrivata in finale, una volta si era fermata in semifinale

© RIPRODUZIONE RISERVATA