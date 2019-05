CIVITANOVA - Per andare a gara-5, per tenere vivo il sogno. Di sicuro c'è solo che quello di oggi alle 18 è l'ultimo match che si gioca all’Eurosuole Forum con la Lube che sogna di portare la finale scudetto a gara 5 e giocarsi tutto nella “bella” eventualmente in programma a Perugia martedì sera.



Dopo la subita in gara 3, gli uomini di De Giorgi cercano la reazione di fronte al proprio pubblico conil palasport che opffrirà (il via alle ore 18) anche oggi il tutto esaurito. E per finire una statistica che gioca a favore della Lube con i biancorossi che non hanno mai perso in gara 4 di una serie finale.

