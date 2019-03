CIVITANOVA - Sfoderando un'altra grande prestazione, la Lube Civitanova si è sbarazzata anche della Revivre Milano, sconfitta per 3-1 e si è attestata, almeno fino a domani pomeriggio, al secondo posto della Superlega, aspettando che scenda in campo anche Trento. Rispetto alle ultima eltisoananti vittorie stavolta la Lube ha dovuto cedere un set, ma bisogna dire che Milano, quarta in classifica, ha confermato la sua grande crescita. molto equilibrati i primi tre set, rispettivamente 25-23, 23-25, 27-25 a favore di Civitanova, più netta la vittoria della Lube nel quarto set, concluso 25-21 con la Lube sempre in controllo. Nell'altro anticipo di Superlega la Sir Safety Perugia ha battuto 3-0 Padova. La Lube tornerà in campo già martedì pomeriggio, a Mosca, contro la dinamo, per l'andata dei quarti di finale della Champions League.

© RIPRODUZIONE RISERVATA