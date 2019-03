Dramma per l'arbitro Banti: malore per la madre, il papà muore d'infarto

Tragedia in casa di Luca Banti, il noto arbitro livornese di Serie A: ieri mattina all’alba il papà è morto, stroncato da un infarto. Pochi minuti prima, la mamma dell’arbitro aveva accusato un malore: il marito aveva chiamato i soccorsi per lei, ma forse preso dal momento o dalla preoccupazione, è stato a sua volta colpito da un grave malore. La tragedia è avvenuta nella residenza dei genitori dell’arbitro Banti a Livorno, a pochi passi dallo stadio Picchi, all’alba di mercoledì.



L'Associazione Italiana Arbitri, in una nota, ha espresso cordoglio per l'accaduto. «Il Presidente dell’AIA Marcello Nicchi ed il Vice Narciso Pisacreta, insieme ai componenti del Comitato Nazionale, al Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale Alfredo Trentalange, al Responsabile della CAN A Nicola Rizzoli, con i Componenti Gabriele Gava ed Andrea Stefani e tutto lo staff della CAN A, ai Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali, anche a nome di tutti gli arbitri italiani, esprimono a Luca e alla sua famiglia profondo cordoglio e vicinanza».





© RIPRODUZIONE RISERVATA