Dopo la vittoria per 4-1 del suo Eintracht Francoforte contro la Lazio, Lucas Torro anziché festeggiare è scoppiato in lacrime. Il centrocampista spagnolo, infatti, aveva perso da poche ore - nella notte tra mercoledì e giovedì - il fratello 27enne ma è voluto ugualmente scendere in campo nel match valido per l'Europa League.



Così, al fischio finale, nonostante il 4-1 ai biancocelesti, il ventiquattrenne spagnolo non ha saputo trattenere le lacrime, scoppiando in un pianto dirotto al centro del campo, che ha sorpreso un po' tutti, a cominciare dai suoi compagni, ancora ignari della disgrazia. A riportare la notizia sono oggi diversi giornali tedeschi.



Il giocatore spagnolo, fanno sapere, aveva informato poco prima della partita solo lo staff tecnico e i dirigenti della improvvisa morte del fratello, ma ha voluto essere in campo lo stesso per onorarne la memoria. «Lucas mi ha detto cosa fosse successo prima della partita ma ha voluto giocare a tutti i costi. Gli ho chiesto se davvero se la sentisse di giocare, gli ho lasciato libera scelta. Il suo dolore ha oscurato la gioia per la vittoria», le parole del tecnico dell'Eintracht, Hutter, e anche il ds della squadra tedesca, Fredi Bobic, ricorda che il club «ha lasciato Lucas libero di scegliere se giocare o meno e lui ha disputato una partita eccezionale». Torro dopo la partita la lasciato i compagni e si è unito ai familiari con i quali resterà per qualche giorno, saltando così il match di Bundesliga domenica contro l'Hoffenheim.

