Luis Enrique lascia la Spagna: «Gravissimi problemi personali». Al suo posto il vice Moreno

«Gravissimi problemi personali»: per questo motivo Luis Enrique, il ct della Nazionale spagnola, si starebbe apprestando a mollare il suo ruolo lasciando il posto al suo secondo Robert Moreno. L'ex allenatore di Roma e Barcellona, secondo quanto scrive AS, non sarà più il commissario tecnico : il presidente della Federcalcio iberica Luis Rubiales ha indetto una conferenza stampa per oggi. Moreno ha già guidato le Furie Rosse nelle ultime tre partite, tutte vittoriose, con Luis Enrique assente appunto per problemi personali.





«È stata una decisione di Luis, una persona di cui avrò sempre un ricordo indelebile perché è un grande professionista - ha detto Rubiales - 15 minuti fa abbiamo chiamato i capitani per dar loro la notizia. Voglio ribadire i miei ringraziamenti a Luis e Robert, che secondo noi è la migliore opzione per la sua successione. Ringrazio Luis Enrique che si è comportato in modo perfetto: gli resteremo vicini. Gli ho detto che le porte della Nazionale per lui saranno sempre aperte».





