Lukaku non convocato dallo United per l'amichevole di Cardiff contro il Milan

Non c'è Romelu Lukaku nella lista dei 25 convocati del tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, per l'amichevole di domani a Cardiff contro il Milan. L'attaccante belga, al centro di molte voci di mercato ed obiettivo di Juventus ed Inter, è stato quindi lasciato a riposo in previsione di una sua possibile partenza nei giorni a venire. Questi convocati dello United anti Milan: David De Gea, Sergio Romero, Lee Grant; Diogo Dalot, Phil Jones, Victor Lindelof, Marcos Rojo, Luke Shaw, Chris Smalling, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka, Ashley Young; Fred, Angel Gomes, Daniel James, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic, Scott McTominay, Andreas Pereira, Paul Pogba; Tahith Chong, Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford. Intanto la Bbc ha dato per fatto il trasferimento di Maguire dal Leicester al Manchester United per 80 milioni di sterline (circa 87 milioni di euro) che fanno di lui il difensore più caro della storia sel calcio. Già nel week end, secondo la Bbc, Maguire dovrebbe svolgere le visite mediche.

