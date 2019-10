A Cagliari, rinasce Luna Rossa. Il varo della Nuova Luna Rossa, il monoscafo della classe Ac75 che prenderà parte nel 2021 alla 36/a edizione dell'Americàs cup di vela. Appuntamento ad Auckland, in Nuova Zelanda, dove l'imbarcazione targata Prada-Pirelli si presenterà da sfidante ufficiale.



È stata la mano di Miuccia Prada, poco fa a Cagliari, a varare la nuova barca, che ha toccato il mare a sud della Sardegna e solo domani muoverà i primi, timidi passi verso la nuova avventura. L'obiettivo di Luna Rossa è quello di portare la coppa in Italia per la prima volta in 170 anni.

La Luna che sorge è elegante e rotonda, la speranza è che sia anche tanto veloce: dovrebbe infatti superare i 40 nodi, una velocità da brividi anche in un'epoca ipertecnologica.



«È una nuova generazione di barche molto interessante, vedremo in mare come volano; sul piano estetico sono dei manufatti industriali molto sofisticati. La barca giusta? Tutte lo sono. Poi, bisogna vedere tutte le situazioni: le barche sono tutte giuste al momento giusto. Pensiamo che queste barche possano arrivare fino a 45 nodi (oltre 80 km/h, ndr). Partiamo allo stesso livello degli altri sfidanti, non ci sono delle deficienze». Così Patrizio Bertelli, patron di Luna Rossa, sfidante ufficiale della 36/a Americàs cup.

