Diego Armando Maradona è stato denunciato dall'ex moglie, Claudia Villafane, chie chiede un risarcimento di 1,5 milioni di dollari. «Riteniamo che il danno sia notevole. Le ha detto ladrona, 'pessima madrè e l'ha denigrata come donna», ha detto Fernando Burlando, il legale dell'ex consorte del Pibe. Negli atti depositati, Maradona è stato denunciato «per i danni e i pregiudizi provocati dalle calunnie e dagli insulti» riportati più volte dai media. «Sono stata e continuo ad essere vittima di una delle peggiori forme di violenza di genere che esistano. Una forma di violenza psicologica, emotiva e distruttiva che ha il suo elemento peggiore nella ripetitività», ha detto l'ex moglie di Maradona in un testo diffuso dal quotidiano La Nacion. «Abbiamo avuto due splendide figlie e un nipote meraviglioso. Abbiamo costruito una casa perché eravamo una squadra», ha ricordato, sostenendo che «mio marito aveva sempre una scusa diversa, giustificando il proprio comportamento con le cattive compagnie. Io, come sempre, ho scelto di prendermi cura di lui».



La coppia si è separata nel 1998 e, secondo Villafane, i rapporti sono precipitati quando Maradona ha visto una foto del nuovo compagno della donna in compagnia del nipotino, Benjamin Aguero, figlio di Gianinna Maradona e del calciatore Sergio Agüero. «È cominciata una battaglia senza fine, ingiustificata, con l'apertura di una serie infinità di fascicoli giudiziari» in Argentina e negli Stati Uniti, «con denunce penali e raffiche di insulti. Diego ha scelto il cammino della sistematica umiliazione della mia persona». Da anni, tra gli ex coniugi sono in corso altri contenziosi legati alla denuncia presentata da Maradona, che ha accusato Villafane di essersi appropriata di una parte del suo patrimonio.

