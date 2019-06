di Alessia Strinati

Maradona non sta bene. Il campione di calcio è stato ricoverato in una clinica di Buenos Aires per curare un disturbo che lo tormenta da tempo: l'insonnia. Stremato dall'assenza di sonno, l'ex Pibe de Oro si è fatto sottoporre a un trattamento che gli ha indotto un sonno per 4 giorni e 4 notti, in pratica una specie di coma durante il quale però sarebbero accadute cose molto spiacevoli.



Diego Armando Maradona ha raccontato che nel periodo della degenza le sue figlie avrebbero fatto acquisti folli pensando solo ai soldi e non alla salute del loro papà. Negli ultimi anni l'ex calciatore non è stato molto bene, per diversi motivi, questa volta a farlo soffrire è l'insonnia, distrurbo che, tra l'altro, attribuisce proprio alle figlie che continuerebbero a fare richieste economiche: «Io ero sul punto di morire e loro acquistavano appartamenti a Miami», ha dichiarato.



«L'ultima volta che ho visto le ragazze è stato quando mi hanno chiesto dei soldi», ha confessato dicendo di essere preoccupato per loro e per la sua salute.

