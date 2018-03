Marani sa come si fa Quarto rigore parato e il Monticelli può gioire

ANCONA - Chiamatelo pure il Neuer della Serie D: le doti ipnotiche di Riccardo Marani hanno rilanciato le

quotazioni del Monticelli in ottica salvezza. Il 23enne portiere ex Maceratese e Samb ha confermato le sue

qualità di pararigori neutralizzando il quarto penalty stagionale: dopo il penalty neutralizzato a Moccia, utile

per strappare lo 0-0 alla Sangiustese (5 novembre), quello sventato su Magrassi, prezioso per fermare sull’1-

1 il Matelica (4 febbraio), e la conclusione dagli undici metri deviata a Pezzotti, che non era stata sufficiente

per strappare un risultato positivo a Pineto (25 febbraio), ieri pomeriggio il numero uno degli ascolani ha

compiuto un nuovo miracolo intuendo il tiro dal dischetto di Olcese della Vis Pesaro e blindando l’1-0

autografato dal guizzo di Galli. I prodigi di Marani hanno regalato 4 punti in più al Monticelli, senza

dimenticare gli interventi risolutivi compiuti nel corso del campionato.

Nessun altro estremo difensore nel girone F di Serie D vanta uno score tanto brillante di rigori parati. Adesso

Marani si getta all’inseguimento di Emmanuele Tommaso Nobile, ora al Fano, che nel 2015/16 con la maglia

del Matelica ne sventò sette dopo averne parati cinque l’anno prima con la Sarnese.



