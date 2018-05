ANCONA - Pochi giorni per salutare anche maggio, ultime partite con mix di titoli regionali e spareggi a rendere avvincente il finale di stagione. Se da una parte i titoli valgono solo per il prestigio, gli spareggi valgono tanto - e anche di più per Ascoli e Samb. Come dire che la provincia ascolana adesso rappresenta il calcio marchigiano. Una partita per il Picchio cui basta anche un pareggio giovedì sera contro l'Entella per rimanere in serieB, due sfide per la Samb (mercoled' 30 l'andata in Calabria e domenica 3 giugno il ritorno al Riviera) per allungare il sogno e per puntare anche la semifinale playoff. Ascoli, provincia bollente con tanti spettatori sulle scalee del Del Duca e del Riviera con sfide che rischiano di lasciare anche impronte importanti sul futuro dei due club.

© RIPRODUZIONE RISERVATA