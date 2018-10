ANCONA - Poteva andare meglio. Doveva andare meglio. Cinque squadre marchigiane tra i professionisti e di vittorie neanche l'ombra. Nessuna gioia, tante recrimazioni con le formazioni della nostra regione che si sono dovute accontentare di due piccoli punti. Perde l'Ascoli dopo una partita piena di emozioni a Foggia, fa altrettanto la Vis che pur partendo bene poi si deve arrendere al Vicenza e si ferma anche la Fermana che da capolista si fa infilare 2-0 in casa dal Ravenna. Solo un punto in casa per la Samb nel mach interno - il primo sotto la gestione Roselli - contro il Monza, finisce senza gol invece la partita del Fano a Gubbio per un punto che muove la classifica ma in definitiva rimane un weekend tutt'altro che brillante per le Marche del football.

