di Emiliana Costa

Marco Verratti cuore d'oro. Il centrocampista del Psg, che con il pallone tra i piedi incanta i tifosi, stavolta ha fatto un "gol" davvero speciale fuori dal campo. Con un gesto che ha commosso i fan. Il campione avrebbe ricomprato il computer rubato a un bambino disabile di nome Andrea. Ecco cosa è accaduto.



Come riporta il Corriere di Bologna, dei ladri avrebbero rubato dalla scuola elementare Giordani una serie di attrezzature: pc, videoproiettori, lavagne. E nel bottino ci sarebbe finito anche un computer speciale con il quale Andrea sarebbe riuscito a comunicare con i compagni e le maestre.







Il padre del ragazzo avrebbe perfino fatto un appello ai ladri perché riportassero indietro il pc, tanto che la notizia sarebbe diventata virale, arrivando in Francia. L'ex giocatore del Pescara avrebbe dunque deciso di ricomprare di tasca sua tutta la merce sottratta, per una cifra di 10mila euro.



Il gesto solidale sarebbe dovuto rimanere anonimo, ma il papà di Andrea avrebbe voluto ringraziare il campione. La storia ha commosso i fan.

