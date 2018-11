Rossi cade, Marquez vince in Malesia e la Honda è campione del mondo Costruttori

SEPANG - Marquez ha vinto nonostante la retrocessione al settimo posto in griglia, dalla pole che aveva ottenuto sabato. Per lo spagnolo è il nono successo nel 2018, il settantesimo della carriera. Ma se quella di Sepang è stata una bella gara grande merito è di Valentino Rossi, che l’ha condotta fino al momento in cui, anche per la pressione che gli metteva Marquez, ha dovuto forzare un pò, perdendo il posteriore. Il pilota Yamaha è riuscito a ripartire, chiudendo al 18/o posto.

