Juventus e Allegri, divorzio dopo 5 anni: il titolo vola a Piazza Affari

Ufficiale: Massimiliano Allegri non sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione. Domani conferenza stampa con Andrea Agnelli. L'annuncio della separazione arriva dopo un lungo confronto, che sembrava destinato a proseguire anche oggi. A sorpresa, invece, l'addio al termine dell'allenamento dei bianconeri alla Continassa. Le ragioni dell'addio al tecnico, che aveva ancora un anno di contratto, saranno illustrate domani dallo stesso Allegri e dal presidente Andrea Agnelli in una conferenza stampa congiunta. L'addio dopo 5 anni.



Il titolo Juventus Fc allunga a +2% in Borsa alla notizia del divorzio dall'allenatore Massimiliano Allegri che nelle ultime cinque stagioni ha guidato il club alla vittoria di 5 campionati italiani e a due finali di Champions League. Le azioni erano comunque vivaci fin dall'apertura proseguendo nel trend degli ultimi giorni (+10% in quattro sedute) che ha accompagnato gli incontri al vertice in società per decidere se proseguire con l'attuale guida tecnica della squadra o se aprire un nuovo corso con un altro allenatore. L'obiettivo del club, da otto anni vincitore in Serie A, è quello di raggiungere la vittoria in Champions League , trofeo più prestigioso e ricco del calcio europeo attuale e che manca ai bianconeri dal 1996.

