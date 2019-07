ANCONA - Metabolizzata la separazione dall’Anconitana, Salvatore Mastronunzio riflette sulla nuova destinazione. In Eccellenza continua il corteggiamento del Castelfidardo, ma salgono le quotazioni della Maceratese, decisa a giocarsi tutte le carte per convincere il bomber più prolifico della storia dorica con 109 gol. Dopo aver ingaggiato l’ex biancorosso Luca Jachetta, il ds Jonathan Proculo tenta il colpo a effetto per mettere la ciliegina sulla torta di una rosa chiamata a lottare per il primato nel girone B di Promozione. L’accordo tra le parti sarebbe vicino, anche se Mastro si sarebbe preso altri giorni di tempo per vagliare altre proposte prima di dare una risposta definitiva. La Maceratese sembra comunque balzata in pole position nella caccia alla Vipera che alle soglie dei 40 anni è ancora in grado di lasciare un morso letale.

