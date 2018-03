ANCONA - Vincerle tutte per sfrecciare tra le migliori degli ultimi 35 anni di calcio per diletto. In Serie D Il Matelica, oggi a 60, vincendo tutte le otto partite rimaste chiuderebbe a 84 con una media di 2,47. Nella quarta serie nazionale, dal 1952 ad oggi, il top l’ha raggiunto il Piacenza 2015/16: 96 punti ma in 38 giornate, media 2,52. Per cui è ancora imbattuto il record del Montichiari ‘98/99 in un girone a 18: 87 in 34, media 2,55. Quindi il Matelica finirebbe quasi tra le stelle e comunque davanti alla Samb 2015/16: trionfò con 81 punti, media 2,38. È questo il record a livello regionale da battere. Lo potrà soltanto sfiorare la Vis che, ora a 56, può terminare la volata solo a 80. Farebbe comunque meglio dei 78 della Maceratese ‘14/15, dei 77 centrati dall’Ancona nel ‘13/14 e dalla stessa Maceratese nel ‘62/63 (erano 54 ma con 2 a vittoria) e anche dei 75 ottenuti dal Fano nel 2001/02.



In Eccellenza il Montegiorgio, primo con 46 punti a -8 dal traguardo, può chiudere a 70, media 2,33. Se fino a novembre mirava perfino al primato nazionale degli 85 fatti dalla Palmese nel 2014/15, oggi può solo finire dietro alla più forte squadra vista all’opera nell’Eccellenza marchigiana dal ‘91/92 ad oggi. La Samb ‘13/14 è irraggiungibile: 89 punti nelle 34 giornate di un campionato a 18, media 2,61. Restano invece a tiro la divina Cagliese del 2000/01, stessi 70 punti in 30 giornate, e l’Ancona del 2010/11, 87 nelle 38 giornate di un torneo a 20, media 2,28.



In Promozione detiene ancora il record da 34 anni la Vis Pesaro. Toccò lo zenit nell’83/84, quando l’Eccellenza non esisteva e ogni partita vinta assegnava 2 punti in classifica e non 3. Chiuse imbattuta nel girone A, con 24 vittorie e 6 pareggi, ovvero 54 punti, che diventano 78 nell’era moderna. Il Sassoferrato Genga, oggi primo con 40 a -10 dalla fine, non potrà mai raggiungerla, mentre il Potenza Picena, in vetta nel B con 43, potrà al massimo eguagliare il Porto Sant’Elpidio dell’anno scorso: ne fece 73 e dall’83 nessuno ha mai osato tanto nel girone meridionale.



In Prima Categoria se il Santa Veneranda, che ne ha 45 nell’A, può superare i 67 infilati dalla Pergolese nel ‘12/13, la Palmense chiama 47 nel D ma non potrà mai raggiungere i 78 del Monte San Pietrageli ’87/88. Per cui i gol più potenti sono nei gironi B e C a 18 squadre, dove Anconitana e Civitanovese possono chiudere a 95 e il Valdichienti a 93. Qui il record è del Castelfidardo che nell’85/86 chiuse imbattuto nel C con 55 punti, 25 vittorie e 5 pareggi, ovvero 80 con i 3 a vittoria. La media è di 2,66 e va moltiplicata per 34, il numero delle gare che disputerà la triade in questione. Fa 90,4, per cui chi arriverà almeno a 91 diventerà la più forte degli ultimi 35 anni.



Non solo. Quel Castello subì solo 7 reti e oggi soltanto la Civitanovese, che finora ne ha incassati 6, può battere quel primato. L’Anconitana, con 64 gol in 22 partite, può invece puntare all’attacco più devastante visto dall’83 in Prima: il record del girone B è del Sassoferrato con 71 gol nel ‘93/94, quello di categoria è del Monticelli con 78 nell‘11/12 nel D e quello assoluto è della Falconarese con 91 nel ‘98/99 in Seconda. Può consolarsi l’Osimo Stazione che ha 48 punti nel B e può terminare a 84 in 34 gare con 2,47 di media: batterebbe il record di girone detenuto dal citato Sassoferrato che chiuse a 72 in 30 gare con una media di 2,40.

