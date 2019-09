Matelica-Battistini siamo ai saluti: Toto-mister: c'è Clementi in pole

MATELICA - Colpo di scena, cambia l'allenatore dopo la vittoria più rotonda (4-0 al Chieti). “Il Matelica comunica che in giornata odierna, di comune accordo, si sono divise le strade con l’allenatore Pier Francesco Battistini. La separazione è maturata al termine di un incontro tra la società ed il mister, nel corso del quale le parti hanno deciso consensualmente di non proseguire il rapporto. La società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto con grande professionalità ed impegno in questi mesi sulla panchina biancorossa, augurandogli le migliori fortune umane e professionali”. E si è già aperto il toto-mister con la pista Clementi (sarebbe un ritorno) da non escludere.

