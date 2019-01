ANCONA - Dopo l’impresa sfiorata dalla Sangiustese, raggiunta al 97’ sull’1-1 dal Cesena nell’anticipo del sabato all’Orogel Arena, per tutti il vecchio Manuzzi, si completa la 24ª giornata, quinta di ritorno, del girone F di Serie D.



Il Matelica è in vantaggio 2-0 a Castelfidardo, nell’unico derby in programma: dopo la rete di Dorato, ha raddoppiato Bugaro. È un disperato testacoda: sulla panchina dei biancoverdi, ultimi a -7 dalla zona playout e -10 dalla salvezza diretta, debutta il tecnico Massimiliano Vadacca, mentre la squadra di Luca Tiozzo deve solo vincere per tentare l’inseguimento al Cesena.



Anche il Montegiorgio conduce 1-0 sul Forlì: a segno Mariani in avvio. Trasferta in Molise per la Jesina, al momento sull’l-1 contro il Campobasso, mentre la Recanatese sta vincendo 2-1 a Pineto grazie alle reti segnate da Pera e Sivilla.



24ª giornata: Cesena-Sangiustese 1-1 (34’ Cheddira 97’ Munari); Agnonese-Sammaurese 1-1 (Ricciardi; Pieri), Campobasso-Jesina 1-1 (Cogliati), Castelfidardo-Matelica 0-2 (Dorato, Bugaro), Giulianova-Francavilla 1-2 (Dos Santos), Isernia-Savignanese 1-1 (Noschese), Montegiorgio-Forlì 1-0 (Mariani), Pineto-Recanatese 1-2 (Pera, Sivilla), San Nicolò Notaresco-Avezzano 0-4 (Manari, Samb, Padovani), Vastese-Santarcangelo 1-2 (Leonetti, Gabrielli).



Classifica: Cesena 54, Matelica 46, San Nicolò Notaresco 40, Sangiustese 39, Recanatese 38, Francavilla 37, Pineto 34, Montegiorgio 35, Sammaurese 32, Savignanese 30, Giulianova 29, Campobasso (-2) 28, Vastese 27, Jesina 25, Avezzano (-3) 24, Santarcangelo 24, Forlì 23, Isernia 23, Agnonese 20, Castelfidardo 14.



