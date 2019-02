ANCONA - Dopo i tre anticipi del sabato, ci completa la 7ª giornata di ritorno del girone F di Serie D con due derby marchigiani, evento che si ripeterà solo il 3 marzo e il 5 maggio nell’ultima giornata di campionato. Il Matelica sta vincendo 1-0 ad Avezzano e prova a rispondere al Cesena, che ha battuto 3-0 il Santarcangelo nell’anticipo ed è schizzato di nuovo a +11. I due derby sono Montegiorgio-Recanatese, ancora sullo 0-0, uno svincolo cruciale in zona playoff, e il testacoda Castelfidardo-Sangiustese, al momento sul risultato di 1-1: alla rete di ospite segnata da Pezzotti, ha risposto Giovagnoli per i biancoverdi. La Jesina sta vincendo 1-0 a Vasto: a segno Villanova, al primo gol da leoncello, in un vero e proprio spareggio anticipato. Mercoledì si torna in campo per l’ennesimo turno infrasettimanale di questo girone a 20 squadre.



26ª giornata: Campobasso-Isernia 3-0; Cesena-Santarcangelo 3-0; San Nicolò Notaresco-Sammaurese 3-2; Agnonese-Francavilla 1-1 (Ricciardi; Dos Santos); Avezzano-Matelica 0-1 (Angelilli); Castelfidardo-Sangiustese 1-1 (Giovagnoli; Pezzotti); Giulianova-Forlì 1-2 (Di Paolo; Ambrosini, Ambrosini); Montegiorgio-Recanatese 0-0; Vastese-Jesina 0-1 (Villanova); Pineto-Savignanese 1-0 (Tomassini).



Classifica: Cesena 63, Matelica 55, San Nicolò Notaresco 44, Sangiustese 41, Pineto 40, Recanatese 40, Francavilla 38, Montegiorgio 37, Sammaurese 35, Campobasso (-2) 35, Savignanese 31, Giulianova 29, Jesina 31, Vastese 29, Forlì 28, Agnonese 24, Avezzano (-3) 24, Isernia 24, Santarcangelo 22, Castelfidardo 15.



© RIPRODUZIONE RISERVATA