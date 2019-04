ANCONA - Ultimo turno infrasettimanale della Serie D oggi alle 15 con due verdetti possibili nel girone F. Il Cesena, a +5 sul Matelica a tre giornate dalla fine, è di scena a Teramo contro il Notaresco e potrebbe essere già essere promosso in C con una vittoria, abbinata però a un mancato successo dei biancorossi di Tiozzo, che ospitano i romagnoli della Savignanese al Giovanni Paolo II. Potrebbe diventare matematico anche il triste ritorno in Eccellenza del Castelfidardo, attualmente a -9 dai playout: i biancoverdi devono solo vincere contro la Vastese, ma anche sperare che il Santarcangelo perda a Forlì e che l’Agnonese non vinca contro il Pineto. Solo in questo caso il Castelfidardo resterebbe ancora in corsa, a patto che vinca anche le ultime due partite, a Cesena e poi in casa contro il Montegiorgio, e che sia Santarcangelo e Agnonese non finiscano la loro corsa oltre quota 33. In quel caso la classifica avulsa, che tiene conto solo degli scontri diretti, sarebbe questa: Santarcangelo 8, Castelfidardo e Agnonese 3. Tra biancoverdi e molisani ci sarebbe parità perfetta anche nella differenza reti (entrambe -1), per cui sarà determinante la differenza reti totale, che ad oggi è di -45 per il Castelfidardo e di -37 per l’Agnonese, per stabilire chi disputerà uno spareggio retrocessione contro il Santarcangelo e chi invece retrocederà direttamente come ultima in classifica.



36ª giornata (ore 15): Agnonese-Pineto, Avezzano-Campobasso, Castelfidardo-Vastese, Forlì-Santarcangelo, Francavilla-Jesina, Giulianova-Montegiorgio, Matelica-Savignanese, Sammaurese-Isernia, Sangiustese-Recanatese, San Nicolò Notaresco-Cesena (a Teramo).



Classifica: Cesena 78, Matelica 73, Recanatese 61, Pineto 59, Francavilla 55, Sangiustese 54, SN Notaresco 53, Jesina 49, Savignanese 47, Montegiorgio 47, Campobasso (-3) 43, Sammaurese 43, Vastese 41, Giulianova 37, Avezzano (-3) 36, Forlì 36, Isernia 34, Santarcangelo 33, Agnonese 32, Castelfidardo 24.

© RIPRODUZIONE RISERVATA