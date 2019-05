ANCONA - Ultima di campionato nel girone F di Serie D, dove il Matelica, secondo a-3 dalla vetta, si gioca la speranza di riagganciare in extremis il Cesena e giocarsi poi la promozione in Serie C in uno spareggio in campo neutro. I biancorossi di Tiozzo affrontano in casa l’Isernia, terzultimo in classifica a pari punti con il Santarcangelo, impegnato in casa contro il Notaresco matematicamente fuori dai playoff. Cesena impegnato invece in casa del Giulianova, al quale basta un punto per essere salvo matematicamente: c’è aria di biscotto a discapito del Matelica.



Recanatese di scena a Forlì per conservare il terzo posto in vista dei platonici playoff: i leopardiani hanno 63 punti, il Pineto 62 e se terminassero alla pari la Recanatese sarebbe comunque terza per aver vinto 2-0 all’andata e 3-1 al ritorno nei due scontri diretti.



Ultima chance anche per la Sangiustese, obbligata a battere la Jesina e a sperare in un passo falso del Francavilla per prendersi il quinto posto ni volata. In caso di arrivo a pari punti, la Sangiustese sarà quinta e quindi ai playoff grazie all’esito degli scontri diretti in campionato: finì 1-1 all’andata e 3-2 al ritorno.



38ª giornata: Sammaurese-Campobasso 2-1 (giocata sabato 4); Agnonese-Vastese 1-1; Avezzano-Pineto 0-0; Castelfidardo-Montegiorgio 2-2; Forlì-Recanatese 0-0; Francavilla-Savignanese 0-0; Giulianova-Cesena 1-1; Matelica-Isernia 0-0; Sangiustese-Jesina 0-1; Santarcangelo-San Nicolò Notaresco 1-1.



Classifica: Cesena 83, Matelica 80, Recanatese 64, Pineto 63, Francavilla 60, Sangiustese 58, SN Notaresco 55, Jesina 54, Montegiorgio 49, Sammaurese 49, Savignanese 48, Campobasso (-2) 47, Giulianova 44, Vastese 43, Forlì 41, Avezzano (-3) 40, Agnonese 37, Isernia 35, Santarcangelo 35, Castelfidardo 26.



