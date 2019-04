ANCONA - Derby del Verdicchio ad alta gradazione per il Matelica, che sta pareggiando 2-2 al Papa Giovanni Paolo II contro la Jesina nella 34ª giornata del girone F di Serie D e confida nel Montegiorgio, di scena all’Orogel Arena di Cesena. I leoncelli sono passati in vantaggio con una doppietta del brasiliano Cruz Pereira, a segno al 5’ e all’8’ di gioco. Poi Pignat ha dimezzato lo svantaggio al 18’ e Florian ha segnato il 2-2. Sono solo due i punti di distacco dei romagnoli nei confronti della squadra allenata da Luca Tiozzo, che proverà comunque a stupire ancora dopo aver raggiunto un traguardo storico in Coppa Italia dilettanti: è la prima marchigiana a qualificarsi per la finale nella storia della competizione, nata nel 1966.



La Recanatese, terza in classifica, deve difendere la propria posizione privilegiata nei playoff in casa del Francavilla, mentre la Sangiustese deve battere il Santarcangelo per provare a entrarci. Il Castelfidardo contro il Pineto è al penultimo giro di giostra: anche in caso di sconfitta, la retrocessione non sarà ancora matematica.



34ª giornata: Agnonese-Campobasso 0-0; Avezzano-Isernia 1-0 (Bruni); Castelfidardo-Pineto 0-1; Cesena-Montegiorgio 0-0; Francavilla-Recanatese 1-0 (Palumbo); Giulianova-Vastese 0-2 (Di Giacomo, Stivaletta); Matelica-Jesina 2-2 (5’ e 8’ Cruz Pereira, 18’ Pignat, 24’ Florian); Sammaurese-Savignanese 0-1 (Manuzzi F.); Sangiustese-Santarcangelo 2-1 (Cerone, Guidi, Cerone); San Nicolò Notaresco-Forlì 0-1 (Ambrosini).



Classifica: Cesena 75, Matelica 73, Recanatese 57, Pineto 56, Francavilla 54, Sangiustese 54, SN Notaresco 52, Savignanese 47, Jesina 46, Montegiorgio 46, Campobasso (-2) 44, Sammaurese 43, Vastese 41, Giulianova 37, Santarcangelo 33, Avezzano (-3) 33, Forlì 33, Isernia 33, Agnonese 31, Castelfidardo 21.



© RIPRODUZIONE RISERVATA