MATELICA - Sfuma ai calci di rigori il sogno del Matelica di qualificarsi per la semifinale della Coppa Italia di Serie D. I matelicesi, nella gara unica dei i quarti, sono stati battuti in casa per 4-3 dai toscani del San Donato Tavarnelle dopo che la partita è terminata sul punteggio di 1-1 al 90’. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 35’ con Di Vito, immediato il pareggio dei biancorossi di Tiozzo con il classe ’98 Matias Mancini al 43’. Ai calci di rigore sono stati fatali gli errori compiuti da Tonelli, Magrassi e Gerevini, mentre il San Donato ha fallito un solo penalty con Rinaldini.



In palio c’era un posto tra le prime quattro squadre di Serie D di tutt’Italia e, oltre ai toscani del San Donato, hanno centrato la qualificazione anche i veneti del Campodarsego che hanno vinto 2-1 in casa dell'Imolese. Mercoledì prossimo si disputeranno gli ultimi due quarti, ovvero Gozzano-Crema e soprattutto Cerignola-Potenza, da cui sarebbe uscita l’eventuale avversaria dei matelicesi in semifinale. Sfuma così una possibile sfida di prestigio: i lucani, con 65 punti in 26 partite e una sola sconfitta subita, sono la squadra più forte di tutti i nove gironi.



Il Matelica era l’unica marchigiana rimasta nella competizione dopo aver battuto Jesina, Rimini e Albalonga. Se i biancorossi sono primi in classifica del girone F, in toscani del San Donato occupano il tredicesimo posto nel girone E. In Coppa hanno eliminato Colligiana, Rignanese, Montecatini, Fiorenzuola e Ostia Mare nell’ultimo turno sempre ai calci di rigore. I matelicesi si sono ritrovati di fronte anche Nicola Pozzi, ex attaccante di Chievo, Empoli, Sampdoria e Parma in Serie A.

