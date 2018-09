ANCONA - Battuto il Cesena per un colpo grosso che sa tanto di storia. Riesce al Matelica l’impresa di superare per 1-0 i romagnoli, precipitati in Serie D dopo ben 13 campionati di A e 32 di B. La rete decisiva è stata segnata al 94’ dal classe ‘98 Filippo Franchi. La terza giornata del girone F di D, il primo di sette turni infrasettimanali previsti, regala così alla Sangiustese il primo posto in classifica a punteggio pieno, in coabitazione con gli abruzzesi del San Nicolò Notaresco. La squadra allenata da Stefano Senigagliesi batte infatti 3-0 la Vastese infilando così la terza vittoria consecutiva. Non va oltre il pareggio per 1-1 la Recanatese, in casa contro l’Isernia, ma Manuel Pera continua a segnare: quarta rete in quattro gare ufficiali e abbonamento speciale per l’attaccante toscano. Cade invece la Jesina, battuta 2-0 al Carotti dai romagnoli della Savignanese, così come il Montegiorgio, battuto 2-1 a Francavilla, mentre il Castelfidardo viene travolto in trasferta ad Avezzano: finisce 5-1.



3ª giornata: Agnonese-San Nicolò Notaresco 1-2; Avezzano-Castelfidardo 5-1, Forlì-Pineto 0-0; Francavilla-Montegiorgio 2-1; Jesina-Savignanese 0-2; Matelica-RC Cesena 1-0; Recanatese-Isernia 1-1; Sammaurese-Real Giulianova 1-1; Sangiustese-Vastese 3-0; Santarcangelo-Campobasso 2-1

Classifica: San Nicolò Notaresco 9, Sangiustese 9, RC Cesena 6, Francavilla 6, Matelica 6, Santarcangelo 6, Savignanese 6, Real Giulianova 5, Forlì 4, Jesina 4, Montegiorgio 4, Pineto 4, Sammaurese 3, Recanatese 2, Campobasso (-2) 1, Castelfidardo 1, Isernia 1, Vastese 1, Agnonese 0, Avezzano (-3) 0



Prossimo turno (domenica 30, ore 15): Campobasso-Forlì; Castelfidardo-Agnonese; Isernia-Santarcangelo; Montegiorgio-Matelica; Pineto-Sangiustese; Real Giulianova-Avezzano; RC Cesena-Sammaurese; SN Notaresco-Jesina; Savignanese-Recanatese; Vastese-Francavilla.

