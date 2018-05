ANCONA - Matelica quarto in graduatoria, oppure terzo se i veneti del Campodarsego usciranno sconfitti nella finale playoff del girone C prevista sabato 26. Davanti ci sono comunque sia la Cavese che il Como. Ormai definite le due graduatorie delle squadre di Serie D che sognano il ripescaggio in C per la prossima stagione. Chiaro che i posti vuoti, a causa dell’ingresso delle seconde squadre dei club di Serie A, saranno molto limitati e comunque si dovrà sempre pagare la tassa di 300mila euro a fondo perduto, più una fideiussione da 200mila, oltre a quella da 350mila per l’iscrizione. In caso di eventuale vacanza di organico a 60 squadre in Serie C, la precedenza spetterà a una seconda squadra di Serie A, poi una retrocessa dalla Serie C e solo in seguito una che abbia disputato il campionato di D.



Per formare la graduatoria delle nove squadre di Serie D che hanno vinto i playoff si utilizzano i coefficienti punti, così come stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti. In pratica basta dividere il numero di partite con i punti ottenuti e il gioco è fatto. Il Matelica, avendo terminato il campionato con 71 punti in 34 partite, ha un coefficente di 2,08. Il Campodarsego, avendo vinto la Coppa Italia di Serie D, aggiunge un più 0,50 di coefficiente, mentre Forlì e Pineto, seconde nella classifica Giovani D Valore del proprio girone, hanno un bonus di 0,05. Oltre a Campodarsego-ArzignanoChiampo, domenica si giocano le ultime due finali: Imolese-Forlì per il girone D e Ercolanese-Igea Virtus per il girone I. In entrambe le classifiche abbiamo inserito le due finaliste dei tre gironi che devono ancora dare i loro verdetti.



Classifica coefficienti delle vincenti delle finali playoff: 1) Campodarsego* 2,50; 2) Cavese 2,23; 3) Como 2,13; 4) Matelica 2,08; 5) Albalonga 2,05; 6) Arziganochiampo* 1,97; 7) Ercolanese* 1,88; 8) Imolese* 1,86; 9) Pergolettese 1,86; 10) Ponsacco 1,82; 11) Igea Virtus* 1,76; 12) Forlì* 1,76.



Classifica coefficienti delle perdenti delle finali playoff: 1) Campodarsego* 2,50; 2) Taranto 2; 3) Sanremese 1,97; 4) ArzignanoChiampo* 1,97; 5) Ercolanese* 1,88; 6) Imolese* 1,86; 7) Chieri 1,86; 8) Trastevere 1,82; 9) Igea Virtus* 1,76; 11) Forlì* 1,76; 10) Darfo Boario 1,72; 12) Pineto 1,72



Ricordiamo che in caso di parità numerica acquisisce la posizione migliore tra le squadre ex equo quella meglio classificata in ciascun girone al termine del campionato. Persistendo ancora la parità numerica, ottiene la posizione migliore quella meglio classificata nella Coppa Disciplina al termine del campionato.



