ANCONA - Subito a segno in avvio il Matelica, poi ripreso, e la Sangiustese nella terza giornata del girone F di Serie D. I biancorossi di Battistini, in casa contro il Giulianova, hanno sbloccato il risultato con una rete di Leonetti, ma poi gli abruzzesi hanno pareggiato il contro con Suriano. Gli uomini di Senigagliesi sono passati in vantaggio a Pineto grazie a un gol di Mingiano. Il Porto Sant’Elpidio sta invece pareggiando 1-1 in casa contro il Chieti: a segno al 12’ Fantauzi e poi Ruzzier. La Jesina sta pareggiando 0-0 a Notaresco, il Tolentino sta vincendo 1-0 contro il Campobasso tra le mura amiche, mentre l’unico derby in programma è Recanatese-Montegiorgio: chi vince resta a punteggio pieno e i leopardiani sono passati in vantaggio con una rete di Esposito.



3ª giornata: Agnonese-Cattolica San Marino 1-1 (Acosta, Cisse); Avezzano-Vastogirardi 0-1 (D’Aguanno); Matelica-Real Giulianova 1-1 (Leonetti, Suriano); Notaresco-Jesina 0-0; Pineto-Sangiustese 0-1 (Mingiano); Porto Sant’Elpidio-Chieti 1-1 (Fantauzi, Ruzzier); Recanatese-Montegiorgio 1-0 (Esposito); Tolentino-Campobasso 1-0 (Di Domenicantonio); Vastese-Atletico Terme Fiuggi 0-0.



